رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية التربية الرياضية بنات ويوجه باستكمال التطوير

كتب محمد صبحى

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية في كلية التربية الرياضية للبنات، وذلك استمرارا لسلسلة الجولات لمتابعة سير العمل بالكليات، وكان فى استقباله الدكتورة أمل عبد الله عميد الكلية والدكتورة سناء مأمون وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة منار شاهين وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.

خلال الزيارة قام الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بتفقد منشآت الكلية، ومتابعة مطبخ الكلية حيث أكد علي ضرورة تجهيزه في أسرع وقت ممكن ليخدم الطالبات بالكلية والاستفادة منه كوحدة انتاجية، كما تابع آخر المستجدات للعملية الإنشائية القائمة في صالة الجمباز، وذلك وفقا للخطة الإستراتيجية الشاملة الجديدة لتطوير الجامعة،

و قد أوصى رئيس جامعة حلوان بضرورة استكمال المشروعات الجارية، التى تساهم في تطوير منشآت الجامعة والسير على خطى المشروعات الحيوية لتحقيق الاستدامة، وتوثيق موارد وأصول الجامعة، لتعظيم موارد الجامعة واستغلالها الاستغلال الأمثل، وحرص سيادته على الاستماع إلي جميع المقترحات التي من الممكن الاستفادة بها لوضع تصور كامل لها لتنفيذها لتحقيق متطلبات التطوير.

وكان تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مطعم كلية الإقتصاد المنزلي في خطوة جادة نحو تطوير المطعم ليكون وحدة إنتاجية داعمة للكلية تحقق وتخدم كافة متطلباتها، ولكي يكون كذلك مكان لتدريب وتعليم الطلاب في كليتي الإقتصاد المنزلي وعلوم التغذية

ورافق الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان خلال جولته التفقدية الدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي، و وكلاء الكلية وأساتذتها وعدد من الإداريين.

كما تفقد معمل الدراسات البيولوجية لطلاب الدراسات العليا، في ظل إهتمام الدولة والجامعة بإنشاء الكثير من المراكز البحثية والأقسام والمعامل المتخصصة في ذلك المجال العلمي والبحثى، حيث يضم عدد من المعامل وقاعات المحاضرات وهو مجهز بجميع الإمكانيات من اجهزه ومعدات تكفل إتمام التجارب على مستوى من الجودة والوصول لنتائج فائقة الدقه، وقد تم عمل تحديث وتطوير للمعمل وصيانة للأجهزة والمعدات لكي يكون معد لإجراء كافة البحوث البيولوجية داخل المعمل.