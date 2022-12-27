رئيس الوزراء العراقي: مشروع ميناء الفاو نقلة نوعية في اقتصاد البلاد

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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الإثنين أن مشروع ميناء الفاو سيترتب عليه نقلة نوعية في اقتصاد البلاد.



وشدد السوداني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - على أهمية المشروع من الناحية الاستراتيجية للعراق والمنطقة، موضحا أن الحكومة العراقية تضع كل الإمكانيات من أجل استكمال المشروع ضمن المدّة الزمنية المخطط لها، ووفق المواصفات التي حددتها الجهة الاستشارية.



وأشار السوداني للمشاريع المكملة، وفي مقدمتها مشروع القناة الجافّة، موضحا أنه سيحقق المنفعة الاقتصادية.