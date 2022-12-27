رئيس المنطقة الاقتصادية يروج لمشروعات المنطقة في الصين منتصف 2023

كتب: مدحت عادل

يستعد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإجراء زيارة إلى الصين في النصف الأول من العام المقبل 2023، في ضوء الجولات التي يجريها رئيس الهيئة من أجل الترويج لفرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة، وفقا لما أعلنته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحث سبل التعاون في الصناعات المستهدفة مع الجانب الصيني، وعرض إمكانات المنطقة الاقتصادية أمام المستثمرين الصينيين خاصة لأن المنطقة الاقتصادية تقع ضمن نطاق مبادرة الحزام و الطريق.

وأجرى وليد جمال الدين جولة تفقدية أمس الأثنين لعدد من المشروعات الموجودة داخل نطاق المطور الصناعي تيدا-مصر، في إطار تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية وشركاء النجاح من مستثمرين ومطورين صناعيين والوقوف على مدى التطور الذي تحرزه هذه المشروعات والتعرف أهم متطلبات الشركات التي تعمل داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتقديم الدعم اللازم من خلال الإجراءات والحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة.

وتتطلع المنطقة الاقتصادية للتعاون مع الاستثمار الصيني في مجال تصنيع الوقود الأخضر والصناعات المكملة له من محللات كهربائية وتوربينات رياح وألواح للطاقة الشمسية والوصول لاتفاقات نهائية خلال العامين القادمين، كما عبر عن رغبة المنطقة الاقتصادية في التعاون في مجال توطين صناعة المستلزمات الطبية والمادة الفعالة للأدوية لتقليل حجم الاستيراد في هذا المجال، إلى جانب الاهتمام بتوطين الصناعات الغذائية في المنطقة الصناعية بالقنطرة والتي يمكن أيضاً أن تشهد تعاوناً مع الجانب الصيني، كما أنه أكد على امكانية التعاون في مجال صناعة السيارات الذي يعد أحد مجالات الاهتمام المشترك بين الجانبين.