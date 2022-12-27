اليوم السابع
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خليك واعى.. لا صحة لتداول مبيدات محظورة تُسبّب تسمّم المحاصيل (إنفوجراف)

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 01:44 م
خليك واعى.. لا صحة لتداول مبيدات محظورة تُسبّب تسمّم المحاصيل (إنفوجراف) خليك واعى

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نفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء بشأن تداول مبيدات زراعية محظورة تتسبب في تسمم المحاصيل بالأسواق نتيجة غياب الرقابة.

وأكد المركز أنه لا صحة لتداول مبيدات زراعية محظورة تتسبب في تسمم المحاصيل بالأسواق نتيجة غياب الرقابة، مُشددةً على أن كافة مبيدات الآفات الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، ولا تشكل أي خطورة على الصحة العامة للمواطنين، أو على الإنتاج الزراعي.

وأشارت وزارة الزراعة إلى شن حملات تفتيش دورية ومكثفة على جميع أسواق ومنافذ بيع المبيدات الزراعية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على كافة المبيدات الزراعية، إلى جانب سحب عينات منها سواء محلية الصنع أو المستوردة لتحليلها بالمعمل المركزي للمبيدات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها، ولضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على كافة المبيدات الزراعية، مع ضبط المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر وغير المسجلة من قبل الوزارة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

خليك واعى

خليك واعى

مبيدات زراعية

وزارة الزراعة

شائعة مبيدات زراعية محظورة

اخبار وزارة الزراعة



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