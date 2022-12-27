حياة كريمة.. الانتهاء من إنشاء 145 مدرسة وتأهيل 6 وحدات صحية بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أوشكت العديد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تنفذ فى مركزى أطسا ويوسف الصديق بالفيوم علي الانتهاء.

وبدأت أعمال استعراض نسب تنفيذ المشروعات إلي 100٪، ومعدلات زادت عن 85٪ لمعظم المشروعات، كما بدأت أعمال تقييم معدلات الاستجابة من قبل الشركات المنفذة، للملاحظات التي تم رصدها من قبل مسئولي الشركة الهندسية المشرفة علي المشروعات.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على سرعة إنهاء الأعمال بكافة مشروعات المبادرة "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، تبعاً للجداول الزمنية المحددة لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، مشددا علي سرعة تلافي الملاحظات على المشروعات التى تم الانتهاء منها، وتنفيذ التشطيبات النهائية بالمشروعات التى بلغت نسب تنفيذ عالية.

وأكد محافظ الفيوم، أنه تابع معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يجري تنفيذها بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بمرحلتها الأولى، للوقوف على آخر الأعمال التي تم تنفيذها ومعدلات الاستجابة من قبل الشركات المنفذة لملاحظات مسئولى دار الهندسة، ورصد أية ملاحظات لتلافيها بشكل عاجل.

ولفت إلي أنه تم مراجعة معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، واستعراض نسب ومعدلات تنفيذ الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها، بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والشباب والرياضة، والطرق، والصحة، والإسعاف، والغاز الطبيعي، والاتصالات، والمجمعات الخدمية والزراعية، والكهرباء، والأبنية التعليمية، والتضامن الاجتماعي، ومكاتب البريد، ونقاط الإطفاء، والأسواق، والمواقف.

كما تم الوقوف على معدلات الاستجابة من قبل الشركات المنفذة، للملاحظات التي تم رصدها من قبل مسئولي شركة دار الهندسة المتابعة لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، والعمل على وضع آليات لتجاوز معوقات التنفيذ، للإسراع في تنفيذ المشروعات.

كما تستعد محافظة الفيوم، للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعقد حوارات مجتمعية، حيث شهد المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، الحوار المجتمعي لأهالي قرى مركز الفيوم، بمقر الوحدة المحلية لقرية سنوفر، والذي نظمته مؤسسة حياة كريمة بالفيوم، استعداداً لإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي الفيوم وطامية، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والمزمع البدء فيها مطلع العام القادم، للوقوف على المطالب والاحتياجات الفعلية لأهالي القرى المستهدفة لوضعها في خطط التطوير.

يذكر، إنه تم الانتهاء من 450 مشروعا بنسبة 100% من 1300 المقررين بالمرحلة الأولى من المبادرة، و145 مدرسة، ومراكز شباب، وتم إعادة تأهيل 6 وحدات صحية فى المرحلة، بالإضافة إلى بعض مشروعات الطرق، وجارى توصيل مشروعات الغاز، ودخول عدد كبير من كابلات الألياف الضوئية القرى وجارى استكمال الباقى.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف تنمية وتطوير شامل للبنية الأساسية للقرى، لافتا إلى أنه جارى حصر الاحتياجات المطلوبة فى القرى من خلال تنظيم حوارات مجتمعية مع الأهالى والاستماع لمطالبهم، ووضعها فى الخطة التنفيذية بالمرحلة الثانية.