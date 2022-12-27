حملات نظافة مكبرة فى شوارع نادى الطالبية ونصر الدين وفيصل بالعمرانية

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية، حملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بشوارع الحي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع المخلفات بشكل دوري وتحسين منظومة النظافة.

وأسفرت الحملة عن رفع تراكمات أعلى الرصيف وأماكن أكشاك هيئة النظافة سابقا بشارع نادي الطالبية من شارع الهرم، وبشارع كساب من شارع مدرسة نصر الدين، بالإضافة إلى رفع المخلفات بشارع مدرسة الصنايع من شارع أحمد لطفي السيد، وسور كلية التربية الرياضية بشارع فيصل، وذلك بمتابعة عبد الله عبد العظيم رئيس حى العمرانية وكافة الإدارات المعنية.

وكان حي العمرانية قد شن حملة نظافة مكبرة، أسفرت عن رفع كافة تراكمات المخلفات والرتش والأتربة بشارع مصر والسودان - نصر الدين وشارع ترعة الزمر بجوار مرور فيصل - نصر الدين وبجوار كلية التربية الرياضية بشارع فيصل.

كما شن حي الطالبية حملة مكبرة لرفع كافة المخلفات والرتش بالتحويلة المرورية المؤدية إلى مطلع الطريق الدائري (طريق الساحل) للقادم من المريوطية والمتجه إلى مناطق أرض البحر والمنيب، لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية، والتي أسفرت عن رفع 400 طن مخلفات ورتش بمسار الطريق، الأمر الذي ساهم في توسعته أمام الحركة المرورية وإنهاء الإعاقات المرورية بمسار التحويلة.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على إجراء متابعات ميدانية للوقوف على مستوى النظافة وجهود رفع المخلفات والتراكمات بشكل دورى بكافة قطاعات المحافظة، وتقييم دورى لأداء الوحدات المحلية وتعاملهم الفورى مع ملف النظافة ورفع المخلفات للوصول الى المستوى المطلوب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وكلف بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، مشددا على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددا.



جانب من الحملات



جانب من حملات الإزالة