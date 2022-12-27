حصاد تدريبات القوات المسلحة داخل وخارج الحدود .. إنفوجراف

كتب زكى القاضى

شاركت القوات المسلحة المصرية فى عدد من التدريبات المشتركة داخل وخارج مصر، وذلك على مدار عام 2022.

ووصل عدد التدريبات المشتركة إلى 29 تدريبا، منهم 23 تدريبا داخل الحدود، و6 خارج مصر.