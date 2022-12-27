الرئيسية أخبار عاجلة حصاد تدريبات القوات المسلحة داخل وخارج الحدود .. إنفوجراف الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 04:09 م القوات المسلحة كتب زكى القاضى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شاركت القوات المسلحة المصرية فى عدد من التدريبات المشتركة داخل وخارج مصر، وذلك على مدار عام 2022. ووصل عدد التدريبات المشتركة إلى 29 تدريبا، منهم 23 تدريبا داخل الحدود، و6 خارج مصر. القوات المسلحه الجيش المصرى تدريبات مشتركة تدريبات القوات المسلحه اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة المنطقة الغربية العسكرية تنفذ أنشطة وفعاليات لخدمة المجتمع المدنى الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 03:22 م وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج الإثنين، 26 ديسمبر 2022 10:43 ص الفريق أسامة عسكر يتفقد مشروع استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بتوشكى السبت، 17 ديسمبر 2022 02:13 م ختام فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك "حارس الجنوب - 2" الجمعة، 16 ديسمبر 2022 10:28 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة