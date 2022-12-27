اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 05:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

حصاد تدريبات القوات المسلحة داخل وخارج الحدود .. إنفوجراف

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 04:09 م
حصاد تدريبات القوات المسلحة داخل وخارج الحدود .. إنفوجراف القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شاركت القوات المسلحة المصرية فى عدد من التدريبات المشتركة داخل وخارج مصر، وذلك على مدار عام 2022.
 
ووصل عدد التدريبات المشتركة إلى 29 تدريبا، منهم 23 تدريبا داخل الحدود، و6 خارج مصر. 
 
WhatsApp Image 2022-12-27 at 4.04.16 PM
WhatsApp Image 2022-12-27 at 4.04.19 PM

 


القوات المسلحه

الجيش المصرى

تدريبات مشتركة

تدريبات القوات المسلحه

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة