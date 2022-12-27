"جواهر وحروف عربية".. معرض أثرى بمتحف المركبات الملكية

كتب محمد أسعد

في إطار الأنشطة والفعاليات التي ينظمها قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار احتفالًا باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 من ديسمبر من كل عام، نظم متحف المركبات الملكية معرضًا أثريًا مؤقتًا بعنوان "جواهر وحروف عربية".

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أنه مثل هذه الأنشطة تأتي ضمن استراتيجية قطاع المتاحف والتي تستهدف تفعيل دور المتاحف نحو المشاركة المجتمعية وما يقدمه من أدوار وأنشطة مجتمعية وثقافية متعددة تستهدف جميع الفئات المجتمعية، ومن المقرر أن يستمر حتى10 يناير 2023.

وأشار أحمد الصباغ مدير المتحف أن المعرض يتضمن مجموعة من المقتنيات المرتبطة فنيًا بالخطوط العربية وهي نيشان محمد علي والذي يتكون من وسام ووشاح ورصيعة مسجل عليهم بالخط الكوفي كلمات عربية منها "العدل _ الملك _الجواد" وفي أوسطها اسم محمد علي بخط الثُلث، بالإضافة إلى شارة يعلوها التاج الملكي وهي محلاة بفصوص من الماس والزمرد تنسب للملك فاروق الأول ومسجل عليها اسم الملك فاروق الأول باللغة العربية، وحلية ذهبية تنسب للأمير يوسف كمال وهي عبارة عن الأحرف الأولى من اسم الأمير يوسف كمال، و نيشان وهو يرجع للسلطان عبد العزيز خان «سلطان العثمانيين الثاني والثلاثين» النيشان من المينا الملونة ومكتوب عليه عبد العزيز خان ملك الدولة العثمانية وينسب للأمير يوسف كمال.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع المتاحف نظم خلال الشهر الجاري ثلاث معارض أثرية مؤقتة احتفالا باليوم العالمي للغة العربية وذلك بمتحف الفن الإسلامي بباب الخلق، وقصر محمد علي بالمنيل، وجاير آندرسون.