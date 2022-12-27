اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 09:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

جنايات الأقصر تنظر اليوم ثاني جلسات محاكمة قاتلة طفل 5 سنوات بنجع العقاربة

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 09:00 ص
جنايات الأقصر تنظر اليوم ثاني جلسات محاكمة قاتلة طفل 5 سنوات بنجع العقاربة حبس - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظر محكمة جنايات الأقصر، بجلسة اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر الجارى، ثانى جلسات محاكمة المتهمة فى واقعة قتل الطفل "إبراهيم.س.ح" والبالغ من العمر 5 سنوات فى نجع العقاربة التابع لمدينة الطود والتى تدعى "أ.م.أ"، إلى محكمة الجنايات لتكون ثانى جلسات محاكمتها، عقب قرار النيابة العامة بمحافظة الأقصر بإحالة القضية للمحاكمة الجنائية، وذلك بعد اعتراف المتهمة بالواقعة وتمثيلها الجريمة أمام رجال النيابة العامة والمباحث بمديرية أمن الأقصر.

 

وكانت قد شهدت منطقة نجع العقاربة بمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، مطلع أغسطس الماضي، عثور الأهالى على جثمان طفل متغيب من منزل أسرته منذ حوالي 5 أيام، وتم ضبط سيدة للاشتباه فى كونها وراء خطف الطفل وقتله، وتم التحقيق معها من قبل رجال المباحث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وبداية تفاصيل الواقعة كانت بتلقي اللواء هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز مدينة الطود، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفل "إبراهيم.س.ح" 5 سنوات، مقتولا داخل شقة زوجة خالة، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين لهم العثور على جثة الطفل داخل المنزل حيث أنه عقب اختفاء الطفل قام جميع أفراد العائلة بالبحث عن الطفل فى كل صوب وحدب، وتم نقل جثمان الطفل لمشرحة المستشفى لحين فحصها من رجال الطب الشرعي وإعداد تقرير بالوفاة تمهيداً لتسليمه لذويه والتصريح بالدفن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.


الاقصر

جنايات الاقصر

اخبار اليوم

محاكمة قاتلة طفل بالاقصر

اخبار الاقصر

محكمة جنايات الاقصر

قاتلة طفل 5 سنوات بالاقصر

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة

"جنايات الأقصر" تحدد جلسة 26 أكتوبر الجارى لمحاكمة المتهمة بقتل طفل 5 سنوات

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 02:01 ص

جنايات الأقصر تحيل أوراق 3 متهمين تخلصوا من تاجر مواشي للمفتي

الخميس، 15 سبتمبر 2022 09:07 م

محكمة جنايات الأقصر تقضي بإعدام متهم قتل زوجته بعد تعذيبها واحتجازها ودفنها بالمنزل.. المتهم جوع زوجته التى تصغره بـ30 سنة وحرمها من الغذاء السليم.. والنيابة: المتهم قرر احتجاز المتوفاة فى منزل الزوجية.. فيديو

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 07:00 م

جنايات الأقصر تقضى بالإعدام شنقاً للمتهم باحتجاز وقتل زوجته

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 02:07 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة