جامعة عين شمس تناقش دور الشباب فى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان

كتب محمود راغب

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع شؤون التعليم والطلاب ولجنة حقوق الإنسان ب جامعة عين شمس ، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، ندوة بعنوان " دور الشباب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان" فى إطار الموسم الثقافى للجامعة، اليوم الثلاثاء 27 من الشهر الجارى بقاعة المحلاوى بكلية الطب .

تأتى الندوة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ، و الدكتور عبد الفتاح سعود ، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، و الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تستضيف الندوة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

قام بتنسيق الندوة الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالجامعة ، و الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن المقرر أن يتم على هامش الندوة توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والمجلس القومي لحقوق الانسان من أجل تحقيق تعاون مثمر في تنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.