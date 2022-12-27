جامعة سوهاج: إعفاء طالبات محت أمية 10 مواطنين من أداء الخدمة العامة

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج، إعفاء 450 طالبة من أداء الخدمة العامة، وذلك عقب قيامهن بمحو أمية 10 أفراد من الأميين، وذلك بناء علي موافقة نيفين قباح وزيرة التضامن الاجتماعي لتشجيع الطالبات علي محو أمية المزيد من الدراسين والتوسع فى إنجازات تعليم الكبار صرح بذلك رئيس جامعة سوهاج.

ومن جانبه أكد رئيس الجامعة، أن الجامعة مستمرة في بذل جهودها في مشروع محو الأمية وتعليم الكبار، وذلك طبقاً للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، إلي جانب تعزيز دورها الرائد فى خدمة المجتمع والمشاركة مع كافة فئاته للقضاء على الأمية، لافتاً الي انه لابد من تضافر جهود كافة المؤسسات التعليمية في هذا المشروع القومي، حيث تضم الجامعات المصرية 3 مليون طالب، يقع علي عاتقهم دور هام و جزء كبير للقضاء علي الامية بمصر.

وأوضح رئيس الجامعة أنه وفقاً لحكم المادة 1 من القانون رقم 76 لسنة 1973بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية التي تنص على أن يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، والمراحل الثانوية، وأي مرحلة معادلة طبقاً للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالي، ممن يزيدون على حاجه القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية للعمل في العديد من المجالات، ومنها كلاً من فصول محو الأمية والتمريض والرعاية الصحية، الدعوة في مجال تنظيم الأسرة، وبالتالي تم الموافقة علي إعفاء الطالبات من أداء الخدمة العامة بشرط محو امية 10 دارسين، وذلك تحفيزاً لهم للقيام بدورهم المجتمعى بجانب تقديم حوافز ومزايا نسبية لهم.

وأضافت الدكتورة خديجة عبدالعزيز مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، أن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة بذل جهود كبيرة من أجل الحصول على موافقة وزيرة التضامن الاجتماعي لإعفاء الطالبات اللاتي قمن بمحو أمية عشرة أميين فأكثر من الخدمة العامة، حيث بلغ عدد الطالبات بالجامعة اللاتي قمن بمحو أمية عشرة أميين فأكثر 450 طالبة، مؤكدة ان الطلاب والطالبات هم الشريك الأساسي فى نجاح الجامعة لحصد مراكز متقدمة وقفزات متعددة بمشروع محو الامية خلال الفترة الماضية.