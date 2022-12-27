تقديم الرعاية الطبية لـ1267 حالة بقافلة شاملة من جامعة طنطا بالسنطة.. صور

الغربية عادل ضرة

انطلقت اليوم الثلاثاء، قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى قرية طوخ مزيد مركز السنطة بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف الدواء للمرضى بالمجان، وتحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

أكد الدكتور محمود ذكى، أن القوافل الطبية تعد وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية التى تقدمها الجامعة للوصول إلى القرى الأكثر احتياجاً، موضحا أن القوافل تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية، ويتم خلالها تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى وصرف الدواء بالمجان، وذلك حرصا من الجامعة على الالتزام والوفاء بمسئوليتها المجتمعية فى إطار خطتها التنفيذية وتحقيقا لأهداف رؤية مصر 2030.

وتفقد الدكتور محمود سليم، العيادات الطبية بالقافلة بمرافقة مسئولي "حياة كريمة" حيث قام بتوقيع الكشف الطبي على عدد من المرضى، مؤكدًا على حرص قطاع خدمة المجتمع على الارتقاء بالخدمات التي تقدمها القوافل الطبية لأهالي القرى والمراكز لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، فشهدت القافلة مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم الدواء بالمجان للحالات التي تم فحصها، ومشاركة كلية التربية بمحاضرات عن مناهضه العنف ضد المراة.

كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة "100 مليون شجرة"، كما أفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1267 حالة من خلال 12عيادة حيث تم فحص 61 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و179 في عيادة الاطفال، و184 بالعظام، و128 جلدية، 134باطنة، و64 مسالك بولية، و143 أنف وأذن، و14 جراحة عامة، و66 صدر، و71 نفسية وعصبيه ،و192 جراحة العيون ،31 قلب وأوعية دموية، مضيفاً أنه تم تحويل 59 حالة بواقع 8 جراحة المخ والأعصاب، 2 أطفال، 6 عظام، 2 جلدية، 4 باطنة، 2 المسالك البولية، و4 أنف وأذن وحنجرة ، 3 جراحة عامة ،4الصدر،4نفسية وعصبية ، 18جراحة العيون،2قلب واوعية دموية.

وشهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 15 مواطنا، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.