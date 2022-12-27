تعرفى على أبرز أعراض الحمل خارج الرحم

كتبت نهير عبد النبى

الحمل خارج الرحم من أبرز المشاكل الصحية التي تعانى منها السيدات ، وحسب ما ذكره موقع webmed قد لا تلاحظ ظهور أية أعراض في البداية ومع ذلك، بعض النساء اللاتي تعرضن للحمل المنتبذ، عادة ما تظهر لديهن أعراض أو علامات مبكرة للحمل.

إذا أجريتِ اختبار حمل، فستكون النتيجة إيجابية لا يمكن أن يكتمل الحمل المنتبِذ اكتمالًا طبيعيًّا وكلما نمت البويضة المخصبة في المكان الخاطيء، ازدادت حدة الأعراض والعلامات.

غالبًا ما تكون العلامات التحذيرية الأولى للحمل خارج الرحم هي النزيف المهبلي الخفيف وألم الحوض.

إذا تسرب الدم من قناة فالوب، فقد تشعرين بآلام الكتف وتعتمد أعراضك المحددة على مكان تجمع الدم والأعصاب المتهيجة.



أعراض الطوارئ إن استمرت البويضة المخصبة في النمو داخل قناة فالوب، فيمكنها أن تتسبب في تمزق القناة ويحتمل حدوث نزيف حاد في البطن تتضمن أعراض هذه الحالة المهددة للحياة الدوخة الشديدة والإغماء والصدمة.

اطلبي المساعدة الطبية الطارئة إذا كان لديكِ أي مؤشرات أو أعراض الحمل المنتبذ، بما في ذلك:

-ألمًا شديدًا في البطن أو الحوض مصحوبًا بنزف مهبلي

-دوارًا شديد أو إغماء

-آلام الكتف



بعض الأشياء التي تجعلكِ أكثر عرضة للحمل خارج الرحم:

الحمل خارج الرحم في السابق إذا كنت قد جربتِ هذا النوع من الحمل من قبل، فمن المترجح لكِ أن تصبحي حاملًا مرة أخرى بنفس الطريقة.

الالتهاب أو العدوى، يمكن لحالات العدوى المنقولة جنسيًّا، مثل السيلان أو داء المتدثرة، أن تتسبب في التهاب القنوات والأعضاء المجاورة الأخرى، وتزيد من خطر الحمل خارج الرحم لديكِ.

علاجات الإخصاب تشير بعض البحوثات إلى أن السيدات اللائي تخضعن لعلاجات الإخصاب في المختبر (IVF) أو ما يشابهها، تكون أكثر عرضةً للحمل خارج الرحم وقد يزيد العقم في حد ذاته من خطورة تعرضك لهذا النوع من الحمل أيضًا.

جراحة القناة، يمكن للجراحة التي تعمل على إصلاح قناة فالوب المغلقة أو التالفة أن تزيد من خطورة الحمل خارج الرحم.

اختيار وسيلة منع الحمل تندر فرصة الحمل أثناء استخدام اللولب الرحمي (IUD). ومع ذلك، إذا أصبحتِ حاملًا وكان اللولب الرحمي مركبًا، فمن الأرجح أن يحدث ذلك الحمل خارج الرحم كما تزيد وسيلة الربط البوقي، وهي وسيلة دائمة لمنع الحمل تعرف "بربط القناتين"، من هذه الخطورة وذلك في حالة أن تصبحي حاملًا بعد الخضوع لهذا الإجراء.

التدخين يمكن لتدخين السجائر قبل حدوث الحمل أن يزيد من خطورة الحمل خارج الرحم كلما زاد تدخينك، ارتفعت نسبة تعرضك للخطر.

المضاعفات

يمكن أن يتسبب الحمل خارج الرحم في انفجار قناة فالوب يمكن أن تؤدى القناة المتمزقة إلى نزيف يهدد الحياة، عند عدم علاجه.