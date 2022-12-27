تخصيص أراضى لإنشاء مشروعات فى التعليم والإسكان والصرف الصحى ببنى سويف

وافق المجلس التنفيذى برئاسة الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على تخصيص قطع أراض ومساحات بمراكز: ناصر، سمسطا، الواسطى، لإقامة مشروعات فى قطاعات:التعليم، والصرف الصحى والإسكان لخدمة أبناء المحافظة من الأراضى أملاك وأصول الدولة، وأراضى زراعية "تبرع"وذلك فى إطار خطة المحافظة لتوفير الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة، وفى إطار توجهات الدولة بتحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية التى يتعامل معها المواطنون.

ووافق المجلس على تخصيص قطعة أرض زراعية "تبرع" بمساحة 1700 متر بقرية الشناوية مركز ناصر، بغرض إنشاء مدرسة إعدادية عليها، مع إطلاق اسم المتبرع على المدرسة " حال إنشائها"، وكذا الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 12 قيراطًا بقرية الأمانى " قرية 1" التابعة لمجلس قروى مازورا بسمسطا، لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى " ابتدائى وإعدادي" عليها

كما وافق المجلس على تخصيص مساحة 12 ألفا و960 مترًا أرض أملاك دولة على مصرف الشماشرجى المردوم بزمام قرية بدهل مركز سمسطا لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بغرض إنشاء عمارات سكنية، بجانب الموافقة على تخصيص مساحة 25 فدانًا من أراضى أملاك الدولة خارج الزمام داخل نطاق الــ 2 كم بناحية كوم أبوراضى مركز الواسطى، لإقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى لخدمة قريتى ميدوم وأطواب، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص قطعة أرض زراعية "تبرع" بمساحة 15 قيراطًا بناحية هرم ميدوم، لإقامة مجمع مدارس " رياض أطفال، ابتدائى، إعدادي"

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة الذى عقد"اليوم"، بحضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، لمياء سعد العربى مدير المجالس واللجان، محمد عبد الحليم مدير التخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديرى عموم المديريات والمصالح الحكومية والمجالس القومية المتخصصة.

كما وافق المجلس التنفيذى برئاسة الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على إطلاق اسم الشهيد مجند: صيام رمضان محمد حسين " قوات مسلحة" على مدرسة دشطوط الابتدائية المشتركة بسمسطا، واسم الشهيد "عريف مجند": حسين عبد القوى حسن عبد الله " قوات مسلحة" على المدرسة الإعدادية المشتركةبقرية دشطوط، واسم الشهيد "مجند": طلعت محمد أحمد عبد الجواد "قوات مسلحة" على مدرسة قلة الإعدادية المشتركة التابعة لمجلس قروى النويرة مركز اهناسيا، وذلك تقديرًا للتضحيات التى قدمها شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة والشرطة فى سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين.

ووجه محافظ بنى سويف تحية وتقدير وعرفان لأرواح شهدائنا الأبرار، الذين ضحوا بدمائهم الزكية وبأغلى مايملكون فى سبيل بقاء الوطن مستقرا وآمنا، ومعربًا عن تقديره الكامل لأسر وذوى الشهداء الذى قاموا بتنشئة الأبطال وتربيتهم على قيم التضحية والولاء من أجل وطنهم، مؤكدا على أن الدولة المصرية لم ولن تنسى تضحياتهم العظيمة، وأننا جميعا عازمون على الاستمرار فى مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره، وذلك صفا واحدا خلف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجيشنا العظيم، والشرطة الباسلة).