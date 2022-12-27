تجديد حبس سائق انتحل صفة مسئول حكومى للنصب على المواطنين بالقاهرة 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة".

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين.

نجحت الداخلية، فى ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لاتهامه النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.

تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من (مسئول بإحدى الجهات الحكومية - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بتضرره من أحد الأشخاص لانتحاله صفته الشخصية والوظيفية للنصب على (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الجيزة) والحصول منها على مبلغ مالى نظير توفير شقة سكنية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم "له معلومات جنائية")، وذلك حال تواجده بمحل سكنه، وعُثر بحوزته على (سيارة " مستأجرة" - بطاقة رقم قومى مقلده بإسم وصورة المتهم مدون بها "صفة وظيفية منتحلة" - جهاز لاب توب - طلقة خرطوش – 5 هواتف محمولة - أكلاشيه - إستمارات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية خاصة بحجز وحدات تحت الإنشاء ببعض المشروعات السكنية)، وجميعها يتم استخدامها من قبل المواطنين لشراء وحجز الوحدات السكنية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه مُنتحلا صفة المبلغ، وأقر بارتكابه واقعة النصب على السيدة المشار إليها وتحصله منها على مبلغ مالى مقابل تخصيص وحدتين سكنيتين لها ولنجلها مستعينًا بزوجته (ربة منزل - مقيمه بذات العنوان) أمكن ضبط زوجة المتهم، وبمواجهتها بأقوال المتهم أيدتها.