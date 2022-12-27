بيلاروسيا والمكسيك تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية

أ ش أ

أعلنت البعثة الدبلوماسية البيلاروسية لدى الاتحاد الروسي الإثنين، أن سفير بيلاروسيا لدى روسيا دميتري كروتوي التقى سفير المكسيك المعين حديثًا لدى روسيا إدواردو فيليجاس ميجياس لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.



وذكر المكتب الإعلامي للبعثة الدبلوماسية البيلاروسية بحسب ما أوردته وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية، أن "السفير البيلاروسي هنأ نظيره المكسيكي على تعيينه وأعلن عزم بيلاروسيا على تعزيز العلاقات مع بلاده في جميع المجالات".



وأوضح أن الطرفين ناقشا سبل تكثيف الاتصالات السياسية وأشادا بالتطور البناء للحوار من خلال مجموعات الصداقة ذات الصلة في برلماني بيلاروس والمكسيك.



وأولى الدبلوماسيان اهتماما خاصا لقضايا توسيع العلاقات الاقتصادية متبادلة المنفعة وشددا على الإمكانات الكبيرة في التجارة الثنائية. وأكد السفراء عزمهم على تعزيز التعاون بين غرف التجارة والصناعة في بيلاروسيا والمكسيك.



وذكرت البعثة الدبلوماسية البيلاروسية في روسيا أنه تم الموافقة على المساهمة في زيادة تطوير الإطار القانوني للعلاقات الثنائية ، وتكثيف جهودهم لتطوير التبادلات الثقافية والتعليمية.



من جانبه، أعرب سفير بيلاروسيا لدى روسيا ديمتري كروتوي عن تقديره الكبير للتفاعل الراسخ بين البعثات الدبلوماسية لبلاده في موسكو، مرحبا بمشاركة نظرائه المكسيكيين في الأحداث التي أقيمت في مقر المركز التجاري والثقافي لسفارة بيلاروسيا في روسيا.



وأضافت أن سفيري بيلاروسيا والمكسيك اتفقا على الحفاظ على الاتصالات من أجل تعزيز مجموعة كاملة من القضايا على جدول الأعمال الثنائي.