بدء مسابقة الابتكارات والاختراعات العلمية على مستوى كليات جامعة المنوفية 

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنوفية إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي مسابقة الإبتكارات والإختراعات العلمية على مستوى الكليات للعام الجامعي 2022/2023 تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب وإشراف ميرفت عرفه مدير النشاط العلمي والتكنولوجي بمشاركة عدد من طلاب الجامعة وعدد من الطلاب ذوي الهمم.

وأقيمت المسابقة استعدادا للمشاركة بأفضل العناصر في مسابقة مهرجان ابداع 11 التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة .

وشارك الطلبة والطالبات في مسابقة الإبتكارات العلمية بعدد 17 بحث علمي من مختلف كليات الجامعة .

وضمت لجنة التحكيم المسابقات كلا من، الدكتور جابر محمود عصر كلية الهندسة بشبين والدكتور حمدي على عوض كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف والدكتور علاء فرج رضوان من كلية التجارة .

قد تم تمثيل كل فريق بعدد 2 طلاب أمام لجنة التحكيم وذلك في مجالات الذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء، ومجال ريادة الأعمال ومجال تكنولوجيا الغواصات الآليه ROV والروبوتكس، ومجال الإبتكارات الهندسية والسيارات الكهربائية وطالعات ثلاثية الأبعاد والتنمية الخضراء التكنولوجية .