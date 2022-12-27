اليوم.. ذكرى ميلاد وزير الأوقاف الأسبق محمود حمدى زقزوق.. اعرف التفاصيل

كتب لؤى على

تحل اليوم ذكرى ميلاد الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق،حيث ولد الراحل (27 ديسمبر 1933 - 8 شعبان 1441 هـ / 1 أبريل 2020) بقرية الضهرية التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

المؤهلات العلمية

الإجازة العالمية من كلية اللغة العربية بالأزهر - عام 1959.

الشهادة العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية بالأزهر - عام 1960.

دكتوراه الفلسفة من جامعة ميونخ بألمانيا - عام 1968.

التدرج الوظيفي

عُيِّن مدرسا للفلسفة الإسلامية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر - عام 1969.

عمل أستاذ مساعد - عام 1974.

عمل أستاذ - عام 1979.

عمل وكيلاً لكلية أصول الدين بالقاهرة ورئيس قسم الفلسفة والعقيدة (1978- 1980).

عميداً لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر في الفترة من عام (1987 وحتى 1989)، ومن عام (1991 حتى 1995).

نائب رئيس جامعة الأزهر - عام 1995.

وزير الأوقاف - عام 1996.

المؤتمرات التي شارك فيها

المؤتمر الدولي للعلاقات الثقافية في مدينة بون بألمانيا - عام 1980.

المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لتاريخ الأديان بجامعة هامبورغ بألمانيا - عام 1988.

مؤتمر دار حضارات العالم في برلين بألمانيا عن الاتجاهات الإسلامية المعاصرة - عام 1991.

مؤتمر مركز أبحاث الحوار (حريصا) - لبنان - عام 1995.

الهيئات التي ينتمي إليها

عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.

عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

عضو اتحاد الكتاب.

رئيس مجلس إدارة الجمعية الفلسفية المصرية.

مقرر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة في العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر.

عضو مجلس الأمناء بالجامعة الألمانية بمصر.

المؤلفات

له العديد من المؤلفات منها:

المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت، الكويت، عام 1983.

الإسلام في تصورات الغرب، القاهرة، عام 1987.

مقدمة في علم الأخلاق، القاهرة، عام 1993.

دراسات في الفلسفة الحديثة، القاهرة، عام 1993.

تمهيد للفلسفة، القاهرة، عام 1994.

مقدمة في الفلسفة الإسلامية.

الإسلام في مرآة الفكر الغربي، القاهرة، عام 1994.

الدين والحضارة، القاهرة، عام 1996.

الدين والفلسفة والتنوير، القاهرة، عام 1996.

الجوائز والأوسمة

جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة - عام 1997.

الوفاة

توفى يوم الأربعاء، 1 أبريل 2020، عن عمر يناهز الـ89 عاما