اليابان: إطلاق سراح مسئول سابق بأولمبياد طوكيو بكفالة

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أطلقت السلطات اليابانية،الاثنين، سراح مدير تنفيذي سابق في اللجنة المنظمة لدورة ألعاب طوكيو 2020 هارويوكي تاكاهاشي بكفالة بعد أكثر من 4 أشهر من القبض عليه في شبهات فساد.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن محكمة طوكيو الجزئية حددت كفالة قدرها 80 مليون ين ياباني (أي ما يعادل نحو 600 ألف دولار أمريكي)، مشيرة إلى أن تاكاهاشي غادر مركز احتجاز في طوكيو على كرسي متحرك في حوالي الساعة (7:30) مساء بالتوقيت المحلي لليابان.



كانت المحكمة قد رفضت في السابق طلبين للإفراج عنه بكفالة، لكنها أعادت النظر في الطلب الثالث الذي تم تقديمه يوم الجمعة الماضي وقررت قبول الكفالة. وأشارت الشبكة إلى أنه يُعتقد أن المحكمة اتخذت القرار عقب التماس من مدعي العموم ومحامين الدفاع بأن مخاطر هروبه أو إتلافه للأدلة ضئيلة.



وتم توجيه الاتهام لتاكاهاشي 4 مرات للاشتباه بتلقيه رشاوي بحوالي 200 مليون ين ياباني من خمس شركات - من بينها شركة "أؤكي" القابضة للملابس ودار نشر "كادوكاوا" - مقابل مساعدتهم في الفوز بأن يتم اختيارهم كرعاة للاولمبياد أو وكلاء تسويق.



فيما ينفي تاكاهاشي كل تلك المزاعم منذ أن جرى إلقاء القبض عليه في شهر أغسطس الماضي.