المنفى يؤكد أهمية اللجنة العسكرية (5+5) لتحقيق الاستقرار فى ليبيا

بيشوى رمزى

شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على ضرورة الدفع بعمل اللجنة العسكرية 5+5 وما توصلت إليه من تنفيذ لاتفاق وقف إطلاق النار وتنسيق الجهود والترتيبات لانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب وربط أواصر الوطن.

وأكد المنفى، خلال كلمته أمام لقاء مع المندوبين الدائمين للجامعة العربية اليوم الثلاثاء، على جهود اللجنة لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية والعودة بالبلاد إلى الاستقرار وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي .

وأضاف أن تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا ودعوة جميع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية إلى الانخراط في مشروع المصالحة الوطنية من أولويات أهداف المجلس الرئاسي الليبي التي يؤمن بها إيماناً كاملاً بأنها الأساس المتين لمعالجة الأوضاع في ليبيا.