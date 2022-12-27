اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 11:20 ص
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القبض على شخص حفر 10 أمتار أسفل الأرض بحثا عن الآثار داخل منزله بأسوان

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 11:10 ص
القبض على شخص حفر 10 أمتار أسفل الأرض بحثا عن الآثار داخل منزله بأسوان التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط شخص، وذلك لحفره داخل منزله الكائن بدائرة قسم شرطة أول أسوان بمحافظة أسوان بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وعُثر على (حفر بعمق حوالى 10 أمتار - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب)، وبمواجهته اعترف بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار .
 
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
 
عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون ، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.
 
والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.

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