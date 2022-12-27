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الغرف التجارية: إجراءات قانونية تنتظر المخالفين لإعلان الأسعار على السلع

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 12:01 ص
الغرف التجارية: إجراءات قانونية تنتظر المخالفين لإعلان الأسعار على السلع جانب من المداخلة
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق اتحاد عام الغرف التجارية، أن الدولة المصرية تبذل مجهودات خارقة لضبط الأسعار وأهمها الافراج الجمركي عن السلع الغذائية، لافتا إلى أنه في 3 أسابيع تم الإفراج عن سلع بقيمة 5 مليار دولار.
 
وأضاف الدكتور محمد عطية الفيومي في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن مخزون السلع الغذائية يكفي مصر شهور عديدة وهذه مسألة مهمة حتى لا يحدث عجز في أي سلعة رئيسية، مشيرا إلى أنه من أهم القرارات وضع أسعار على السلع، وسيتم إعداد نشرة حول الأسعار العادلة للسلع في الاسواق.
 
وتابع،"هيبقى في مقارنة بين السعر العادل والسعر المعلن في الأسواق وهيبقى في إجراءات قانونية مشددة حددها القانون حال المخالفة"، كما بدأت تتعاون جهات كثيرة من ضمنها الغرف التجارية من أجل زيادة عدد المنافذ في مصر بسلع مدعمة.
  
 

الغرف التجارية

الافراج عن السلع

حجز السلع في الموانئ

السلع الغذائية

من مصر



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