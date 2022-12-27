الضباب الكثيف يتسبب فى تعطل حركة النقل الجوى والسكك الحديدية فى نيودلهى

نيودلهى (أ ش أ)

تسببت موجة من انخفاض درجات الحرارة والضباب الكثيف في مدينة نيودلهى الهندية، إلى تعطل حركة النقل الجوى والسكك الحديدية اليوم الثلاثاء، حيث انخفضت درجات الحرارة بالعاصمة الهندية إلى 5.6 درجة مئوية.



وذكرت قناة (آسيا نيوز) الإخبارية أن انعدام الرؤية لأكثر من 50 مترًا فقط في بعض المناطق، جعلت مطار دلهي يحذر الركاب على صفحته الإلكترونية على موقع تويتر من أن الرحلات الجوية غير مجهزة للعمل في مثل هذه الظروف وقد تتأثر سلبا.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن 15 رحلة قطار كانت متجهة إلى دلهي تأخرت أيضا بسبب اجتياح الضباب.

من جانبها، قالت دائرة الأرصاد الجوية الهندية إنه من المرجح أن يستمر الضباب الكثيف في بعض أجزاء المدينة خلال الـ 24 ساعة القادمة بسبب الرياح الخفيفة ومستويات الرطوبة العالية، إلا أنه قد تنخفض شدته وانتشاره بعد ذلك.



كما تنبأت دائرة الأرصاد الجوية الهندية بهبوب موجة باردة في بعض المناطق فوق ولايات البنجاب وهاريانا ودلهي الشمالية الغربية خلال اليومين المقبلين.



وأعلنت عن موجة باردة أخرى من المتوقع أن تهب على سهول الهند مع انخفاض درجة الحرارة الصغرى إلى 4 درجات مئوية أو تنخفض 4.5 درجة مئوية عن المعدل الطبيعي إلى 10 درجات مئوية أو أقل.