السياحة والآثار: استرداد 80 قطعة أثرية من فرنسا وإنجلترا وأمريكا وأورجواى

وخلال الاجتماع تم مناقشة مشروع موازنة المجلس الأعلى للآثار للعام المالى 2023/2024، ثم قام الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بإحاطة أعضاء المجلس بآخر مستجدات الأعمال والأنجازات التى نفذتها القطاعات المختلفة للمجلس خلال شهر ديسمبر الجارى، ومنها الإعلان عن عدد من الاكتشافات الأثرية بمحافظات المنيا ودمياط والفيوم والأقصر، مشيرا إلى بدء أعمال الحفائر فى عدد من المواقع الأثرية الأخرى فى كل من منطقة آثار البحيرة، وتل بسطا بالشرقية، ومعبد الوادى الخاص بالملك خوفو، وقبة الهواء بأسوان، ومنطقة آثار أسيوط، ومنطقة تل تبلة بالدقهلية، والخازندارية بسوهاج، ومنطقة آثار الفيوم، وجبانة البوباسطيون بسقارة، وجبانة العساسيف وبيت يس اندراوس بالأقصر.

كما تم الانتهاء من أعمال الترميم الدقيق والأرضيات الحجرية بمعبد هابو بالبر الغربى بالأقصر، وافتتاح مركز الزوار بمنطقة صان الحجر الأثرية بالشرقية بالتعاون مع المعهد الفرنسى للآثار الشرقية (IFAO)، وذلك فى إطار مشروع تطوير المنطقة وتحويلها إلى متحف مفتوح.

كما استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الجهود التى تقوم بها الإدارة العامة للآثار المستردة والتى أسفرت عن استرداد عدد (80) قطعة أثرية من فرنسا، وانجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأورجواى، هذا بالإضافة إلى ما قامت به الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية من ضبط عدد (67) قطعة أثرية قبل تهريبها خارج البلاد.