اليوم السابع
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السلطات العراقية تدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصفى "لاناز"

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 05:43 م
السلطات العراقية تدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصفى "لاناز" حريق العراق
كتب عبد الوهاب الجندى

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اندلع حريق ضخم في مصفى "لاناز" العراقي الواقع على طريق أربيل - كوير، ما جعل السلطات تدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وفق ما نقلت وسائل إعلام عراقية، حيث تؤدى مثل هذه الحرائق، إلى إلحاق خسائر مادية كبيرة.

هذا وقد أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في محافظة أربيل، اندلاع الحريق في مصفى الكوير النفطي بمحافظة أربيل، وقال إن الفرق التابعة للدفاع المدني تعمل حالياً على إخماد حريق، أندلع بمصفى النفط على طريق كوير – أربيل".

وأوضح  المتحدث باسم الدفاع المدني فى أربيل، أن الحريق اندلع بوقت قصير، ولم تعرف الأضرار الناجمة عنه حتى الآن.

الدفاع بالسيارات
الدفاع بالسيارات

 

حريق المصفى
حريق المصفى

 


السلطات العراقية

مصفى لاناز

حريق مصفى لاناز

أربيل

حريق مصفى كوير



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