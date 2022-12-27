السجن 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لسيدة فى سوهاج 

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، المتهم "ش.ف.ع"عامل بالسجن 3 سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليها "ج.ع" بدائرة مركز البلينا، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليها مفاده قيام المتهم بالتعدى عليه بعصا شوم مما أحدث لها عاهة مستديمة فى المرفق الأيسر بنسبة 15% بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
كانت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، قد قضت بمعاقبة المتهم "م.ع" بالسجن المؤبد وغرامة 5 آلاف جنيه لاتهامه بقتل المجنى عليه "ا.ع"بدائرة مركز دار السلام، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار جمال الشريف وعضوية المستشارين ناجح عبدالحميد وايهاب أبو سالم وأمانه سر ماجد أمين وطه حسين.
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إطلاق النار عليه من بندقية آلية.
وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب حدوث مشاجرة بينهما فقام المتهم بإطلاق النار على المجنى عليه من بندقية آلية مما أدى إلى مصرعه في الحال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
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