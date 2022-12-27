السجن 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لسيدة فى سوهاج 

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليها مفاده قيام المتهم بالتعدى عليه بعصا شوم مما أحدث لها عاهة مستديمة فى المرفق الأيسر بنسبة 15% بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، قد قضت بمعاقبة المتهم "م.ع" بالسجن المؤبد وغرامة 5 آلاف جنيه لاتهامه بقتل المجنى عليه "ا.ع"بدائرة مركز دار السلام، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار جمال الشريف وعضوية المستشارين ناجح عبدالحميد وايهاب أبو سالم وأمانه سر ماجد أمين وطه حسين.