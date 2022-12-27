السجن المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه بالشرقية

تعود أحداث القضية رقم 10833 لسنة 2022 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 1051 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، ليوم 19 أغسطس الماضي عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين: محمد ج س ال، وثروت ر ع م، وأحمد ال ع ال، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بسرقة هاتف محمول وحافظة نقود ومبلغ مالي قدره 4 آلاف جنيه من المجني عليه محمد أ أ، وذلك بأن استوقفوه في الطريق العام ليلًا تحت تهديد سلاح ناري (فرد خرطوش).

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد تمكنوا من سرقة المجني عليه بعدما أشهروا في وجهه السلاح الناري وهددوه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقة المسروقات، وتمت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وبراءة المتهم الثالث من التهم المنسوبة إليه.