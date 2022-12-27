السجن المؤبد لمتهم بقتل شخص فى مشاجرة بسوهاج 

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إطلاق النار عليه من بندقية آلية.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب حدوث مشاجرة بينهما فقام المتهم بإطلاق النار على المجنى عليه من بندقية آلية مما أدى إلى مصرعه في الحال ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق .

كانت محكمة جنايات سوهاج ، بمعاقبة المتهم "ع.ع" و"ا.ع" و"م.ع" بالسجن المؤبد، بعد اتهامهم بقتل المجنى عليهم "ع.ف" و"خ.ع" و "م. ف بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020، بدائرة مركز البلينا، عندما تلقى رئيس مباحث مركز البلينا بلاغا بمقتل المجنى عليهم وتم نقلهم إلى المستشفى جثث هامدة وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما حيث قاموا بإطلاق النار عليهم من أسلحة آلية كانت بحوزتهم مما أدى إلى مقتلهم فى الحال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.