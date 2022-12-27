بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كوبا ميجيل دياز كانيل بيرموديذ؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الثورة.
كما أوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد محمد رضا إلى سفارة كوبا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كوبا ميجيل دياز كانيل بيرموديذ؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الثورة.
كما أوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد محمد رضا إلى سفارة كوبا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
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