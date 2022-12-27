الرئيس السيسى يتابع تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
الرئيس السيسى يتابع تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهوريةالثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 03:47 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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