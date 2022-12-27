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الرئيس السيسى يتابع تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 03:47 م
الرئيس السيسى يتابع تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي

الرئيس السيسي

الموانئ المصرية

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