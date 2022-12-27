الداخلية تكشف تفاصيل خلافات بين أقارب بسبب الميراث

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً استغاثة لسيدة ونجلتها لتضررهما من بعض ذويهما لقيامهم بالتعدى عليهما بالشقة محل سكنهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية .

بالفحص واستدعاء الشاكيتين (ربة منزل وابنتها، مقيمتان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) وبسؤالهما قررتا بوجود بعض الخلافات الأسرية المتعلقة بالإرث بينهما وأنجال "ربة المنزل" وأشقاء "نجلتها" (ثلاثة أشخاص ، جميعهم مقيمين بذات العنوان) .. وبتاريخ 24 الجارى نشبت مشادة بينهم بمحل سكنهما على أثر تلك الخلافات ، تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدى وقيامهما بتسجيل ونشر مقطع الفيديو المشار إليه ، وأضافا بعدم إبلاغهما عن الواقعة لوجود بعض المساعى العائلية لحل تلك الخلافات وإتهموهم بالتعدى عليهما بالسب والشتم والضرب دون حدوث إصابات .

عقب تقنين الإجراءات باشراف اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية أمكن ضبط المشكو فى حقهم وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة دون التهجم على الشاكيتين، وحضورهم لمسكنهما لمحاولة إنهاء الخلافات القائمة بينهم ونشوب شجار بينهم حال ذلك وإتهموا الشاكيتان بالتعدى عليهم بالسب والشتم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.