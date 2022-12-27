الداخلية تطبق منظومة إلكترونية لرصد مخالفات مطالع ومنازل الدائرى.. فيديو

تبدأ وزارة الداخلية فى تطبيق منظومة إلكترونية على مطالع ومنازل الكبارى اعتباراً من بداية العام الجديد لرصد مخالفات الانتظار الخاطئ والتى تتسبب فى وقوع الحوادث وتعيق الحركة المرورية.
الداخلية تطبق منظومة إلكترونية لرصد مخالفات مطالع ومنازل الدائرى.. فيديوالثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 06:41 م
الداخلية تطبق منظومة الكترونية لرصد مخالفات مطالع ومنازل الدائري
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