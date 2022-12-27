اليوم السابع
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الداخلية تطبق منظومة إلكترونية لرصد مخالفات مطالع ومنازل الدائرى.. فيديو

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 06:41 م
الداخلية تطبق منظومة إلكترونية لرصد مخالفات مطالع ومنازل الدائرى.. فيديو الداخلية تطبق منظومة الكترونية لرصد مخالفات مطالع ومنازل الدائري
كتب محمود عبد الراضي

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تبدأ وزارة الداخلية فى تطبيق منظومة إلكترونية على مطالع ومنازل الكبارى اعتباراً من بداية العام الجديد لرصد مخالفات الانتظار الخاطئ والتى تتسبب فى وقوع الحوادث وتعيق الحركة المرورية.
 
 
 
 

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