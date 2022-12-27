الجيزة تواصل أعمال تطوير ورصف شوارع التربية والتعليم والمسابك والمنصورية

كتبت – مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، والتي شهدت إدراج العديد من الطرق والمحاور المرورية بخطط التطوير لتحسبن حركة سير المواطنين والمركبات .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الدورية لمشروعات الرصف والتطوير للشوارع المدرجة والمتابعة مع الشركات المنفذة للانتهاء وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.

وفي هذا الإطار، تابع محافظ الجيزة، جهود مديرية الطرق بالمحافظة في تنفيذ أعمال رصف وتطوير طريق المنصورية بدءا من أسفل الطريق الدائري بكفر غطاطي حتى الطريق الأبيض بطول 7كم، في إطار تنفيذ خطة تطوير شاملة بتلك القطاعات لتحسين الحركة المرورية، والذي شهد وضع الطبقة الرابطة بالعديد من قطاعات الطريق.

واطلع المحافظ، على جهود حي الطالبية في تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع التربية والتعليم بحي الطالبية، والذي يعد ضمن الشوارع الحيوية التي بحاجة إلى أعمال تطوير لتسهيل حركة المواطنين، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الجاري.

كما تابع محافظ الجيزة، جهود حي الوراق في تطوير ورصف ورفع كفاءة شارع المسابك استكمالا لأعمال الرصف الجارية لعدد من الشوارع الرئيسية ومتفرعاتها بالحي .

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفقد عدد من مشروعات التطوير الجارية بنطاق حى العمرانية؛ للوقوف على نسب التنفيذ واحتياجات المواطنين، حيث شملت الجولة تفقد ورش جهاز تشغيل ورعاية الشباب الواقعة أسفل الطريق الدائرى بالمنيب وتقاطعه مع محور الفريق كمال عامر والبالغ عددها 55 ورشة، والتى من المقرر تطويرها ورفع كفاءتها لتحسين بيئة العمل وعرض الخدمات أمام المترددين عليها بأسعار مناسبة.

ووجه "راشد"، رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب ببحث أعمال التطوير من خلال مركز إستشارى هندسى متخصص لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، مشددا على رؤساء الأحياء ومديرى المديريات والإدارت المعنية، بضرورة رفع كفاءة الطرق والشوارع الموازية لمحور الفريق كمال عامر والعمودية عليه إلى جانب رصف الشوارع الفرعية، ببلاط الإنترلوك لرفع كفاءتها وتحسين الرؤية الحضارية للمنطقة.



رصف شارع المسابك



رصف شارع التربية والتعليم في الجيزة



أعمال رصف طريق المنصورية الطريق الأبيض