الجزائر تدعو إلى خطة لتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني بالوطن العربي

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أكد وزير التدريب والتعليم المهنيين الجزائري ياسين مرابي، على ضرورة إعداد خطة شاملة لتطوير قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي للعمل على استشراف مهن المستقبل.



جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة افتتاح المؤتمر الثالث للوزراء والقيادات المسئولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة.



وأوضح مرابي أن إعداد هذه الخطة الشاملة من شأنها تدعيم آليات مساهمة قطاع التعليم والتدريب الفني في سوق العمل في الوطن العربي، وجذب مختلف فئات المجتمع نحو هذا القطاع واستشراف مهن المستقبل الواعدة.



كما أبرز الوزير الجزائري أهمية إدراج تخطيط استراتيجي لإنشاء مؤسسة عربية للدراسات من شأنها تطوير مجالات التعليم والتدريب الفني والمهني، مشيرا إلى أن مواءمة هذا القطاع مع سوق العمل واستشراف مستقبل الاقتصاد الأخضر والرقمنة سوف يساهمان في تعزيز اقتصاد التنمية على المستوى العالمي، نظرا لدورهما في تحسين مستوى الرفاهية والإنصاف الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.



وأكد وزير التدريب والتعليم المهنيين الجزائري ياسين مرابي على أن استجابة بلاده لتنظيم هذا المؤتمر يعكس رغبتها في تكريس العمل العربي، إعمالا بمختلف مواثيق جامعة الدول العربية، لاسيما في القمة العربية الأخيرة المنعقدة في الجزائر مطلع شهر نوفمبر الماضي.