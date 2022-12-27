اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 09:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التوسع في زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات.. الموسم الجديد

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 09:00 ص
التوسع في زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات.. الموسم الجديد القطن قصير التيلة شرق العوينات
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، أنه سيتم التوسع فى زراعات الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات الموسم الجديد، لا سيما بعد تحقيق إنتاجية جيدة جدا الموسم الحالى بتحقيق 9.73 قنطار للفدان الواحد من الأقطان القصيرة، والتى تم زراعتها على مساحة 1250 فدان .

أضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أنه سيتم زراعة مساحات تتراوح من 5 آلاف لـ10 آلاف فدان الموسم الجديد، بالتنسيق بين وزارت قطاع الأعمال العام والزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث يجرى التنسيق حاليا بين مختلف الجهات ؛لتجهيز البذور والمعدات والآلات اللازمة للزراعة ،ومتابعة حالة الأرض .

أوضحت المصادر أن اللجنة المشكلة ستدرس ملف الزراعة خلال الموسم الجارى لتلافى أى أخطاء ومع الاستفادة من نتائج التجربة فى تحقيق إنتاجية أفضل الموسم المقبل ؛مما يتطلب توفير آلات ومعدات زراعية حديثة للجنى الآلى، بحيث يتم تلافى فقد كميات من الأقطان وإتمام الحصاد فى موعده ؛منعا لوجود بواقى من الأقطان كفيلة برفع الإنتاجية ل 12 قنطار للفدان وعدم اللجوء بشكل كبير للحصاد اليدوى الذى يكلف 3 أو 4 اضعاف الحصاد الالى .

وبحسب المصادر فإن إجمالى كميات القطن قصير التيلة، التى تم انتاجها بلغت نحو 12500 قنطار قطن، تبلغ قيمتها نحو 85 مليون جنيه فى حالة بلوغ سعر القنطار قصير التيلة لـ8 آلاف جنيه؛ نظرا لارتفاع سعر القطن قصير التيلة المستورد وتحقق التجربة أرباحا تبلغ نحو 25 مليون جنيه على الرغم من ارتفاع التكاليف.

يشار إلى أن زراعة 100 ألف فدان من الأقطان القصيرة كفيل بتوفير واردات تصل لنحو 2 مليار دولار سنويا.


القطن

العوينات

الاقطان

القطن قصير التيلة

شرق العوينات

وزارة قطاع الاعمال

وزارة الزراعة



الموضوعات المتعلقة

كل ما تريد معرفته عن نجاح زراعة القطن قصير التيلة فى 7 معلومات

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 08:00 ص

مصر تنجح فى زراعة الأقطان قصيرة التيلة بشرق العوينات.. 10 قناطير متوسط إنتاجية الفدان الواحد.. ومصادر: 20 مليون جنيه أرباح زراعة 1250 فدانا رغم ارتفاع التكاليف وتوقعات بالتوسع فى الموسم الجديد بمناطق جديدة

الخميس، 08 ديسمبر 2022 02:49 م

انتهاء جنى الأقطان قصيرة التيلة بالعوينات والإنتاجية 10 قناطير للفدان

الخميس، 08 ديسمبر 2022 08:00 ص

مصادر: 12 قنطارا متوسط إنتاجية الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة