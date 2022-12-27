الإعدام شنقا لربة منزل وعشيقها بتهمة قتل ابنتها فى منشأة القناطر

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم، ربة منزل وعشيقها بالإعدام شنقا، لاتهامهمن بقتل ابنتها بمنشأة القناطر.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد وسكرتارية صبحي عبد الحميد وطلعت عبده حسانين

كانت النيابة العامة بالجيزة، أحالت المتهمة وعشيقها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهما ب قتل ابنتها والشروع في قتل طفليها الآخرين بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة.

كشفت السيدة المتهمة بالاستعانة بعشيقها، وقتل ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات، في إحدى قرى منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، خلال اعترافاتها والمتهم أمام رجال المباحث عقب ضبطهما، بأنها تربطها علاقة بالمتهم، ويتردد عليها بمسكنها، واتفقت معه على إنهاء حياة أطفالها الثلاثة، واختلاق واقعة سرقة مبلغ مالي، لتكون الجريمة دافع لانفصالها عن زوجها، والزواج من المتهم.

أضافت المتهمة أنها يوم الحادث انتظرت خروج زوجها للعمل فجرا، وحضر المتهم للشقة، وخنق المجني عليها، وقبل قتله طفليها الآخرين، طلبت منه عدم استكمال الجريمة، وسلمت المتهم مبلغ 16 ألف جنيه، وهاتفها المحمول وغادر الشقة.

وقالت المتهمة إنه بعد انصراف المتهم، ادعت أن مجهول طرق الباب، وفور فتحها خدرها، وفقدت الوعي، وفور استعادتها الوعي، فوجئت بمقتل ابنتها، وسرقة النقود والهاتف.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، واتفاقه مع المتهمة على قتل أطفالها حتى يتمكنا من الزواج عقب انفصالها، وأرشد المتهم عن النقود والهاتف الخاص بالمتهمة.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا يفيد مقتل طفلة داخل مسكنها بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، انتقل رئيس مباحث منشأة القناطر إلى محل الواقعة، وتبين أن الضحية تبلغ من العمر 9 سنوات، تعرضت للقتل خنقا داخل مسكنها، على يد أحد الأشخاص.

بدأ رجال المباحث في فحص المشتبه بهم، وتم التوصل إلى تورط والدة الطفلة وشخص تربطها به علاقة في ارتكاب الجريمة، حيث استعانت الأم بالمتهم لقتل ابنتها خنقا وسرقة المنزل، بسبب خلافات مع زوجها، ورغبتها في الزواج من المتهم، وتخطيطهما لقتل شقيقي الطفلة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.