اليوم السابع
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الأرصاد تكشف موعد تأثر طقس مصر بالمرتفع السيبيرى وانخفاض درجات الحرارة

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 05:28 م
الأرصاد تكشف موعد تأثر طقس مصر بالمرتفع السيبيرى وانخفاض درجات الحرارة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حقيقة تأثر حالة الطقس فى مصر بالمرتفع السيبيرى، موضحا أن هذا المرتفع عادة ما يؤثر على مصر مع منتصف شهر يناير وليس فى بداية الشتاء ويكون عبارة عن كتل هوائية باردة.

 

وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ"اليوم السابع"، أن البلاد حاليا تتأثر بامتداد مرتفع جوى على سطح الأرض يسمى مرتفع العروض الوسطى وهو عبارة عن كتل هوائية من جنوب أوروبا تكون باردة ولكنها ليست بنفس برودة المرتفع السيبيرى

 

والمرتفع الجوى السيبيرى، عبارة عن كتلة ضخمة من الهواء البارد تتجمع فوق منطقة سيبيريا الواقعة شمال شرق أوراسيا، تتشكل نتيجة التبريد السطحى الشديد فوق المناطق القارية البعيدة عن التأثيرات البحرية.

 

و يعد المرتفع الجوى السيبيرى من المرتفعات الجوية القارية الباردة، ولأن ضغط الهواء البارد مرتفع، يسود ضغط مرتفع فى المناطق التى يؤثر عليها، وتنخفض فيها درجة الحرارة، إذ تعتبر البرودة الشديدة والجفاف من أهم سمات المرتفع الجوى السيبيري.

 

ولقد حبا الله سبحانه وتعالى مصر بموقع متميز وحفظنا بوجود البحر المتوسط فاعندما يمتد المرتفع السيبيرى إلى شمال أفريقيا ويعبر البحر المتوسط يحدث تعديل لهذه الكتلة شديدة البرودة جدا حيث يحدث تعديل فى درجات الحرارة وتصبح درجة الحرارة باردة ولكن ليس بنفس الانخفاض والبرودة المصاحبه للكتلة الأساسية".

 

وعند ملامسة الهواء لسطح بارد كسطح جليدى فإن الهواء يبرد ويتقلص وتزداد كثافته ويزداد ضغطه فيتشكل مرتفع جوى بارد مثل المرتفع الجوى السيبيرى.


الشتاء

المرتفع السيبيرى

تأثير المرتفع السيبيرى

المرتفع السيبيرى وانخفاض درجات الحرارة



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