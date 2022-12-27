الأجهزة التنفيذية بالشرقية تُكثف حملات النظافة استعدادا لعيد الميلاد

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بمراجعه بالوعات الصرف الصحي بمحيط منطقة الزراعة تحسباً لأى تقلبات جوية والتعامل مع سقوط الأمطار المحتلمة وإجراء تجربة ضخ مياه للتأكد من عملها بالكفاءه اللازمة.

وفى سياق متصل، تابعت الوحدات المحلية (بنى عامر، بهنباى، بيشة قايد، الشوبك) رفع مخلفات القمامة وإزالة الأتربة وتوسعة الطرق للحفاظ على جو بيئي صحي ونقي للمواطنين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة لرفع الإشغالات المخالفه بمنطقة جامع العزيزى وذلك تمهيداً لبدء رصفها ببلاط الإنترلوك والتى تأتى ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة بلبيس للعام المالى الجاري، كما واصلت رئاسة المركز أعمال رفع تراكمات القمامة من شوارع مدينه بلبيس على مدار الثلاث ورديات لخلق بيئة صحيه خاليه من الأمراض.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق وشرطة المرافق بحمله لرفع الإشغالات بشوارع (النقراشى ،أمام القصر الأبيض ، نفق المشاة بالمحطة، ميدان عرابى وميدان التحرير، شارع البوسطه وشارع مولد النبى،شارع الحلقة وشارع فاروق، شارع الجلاء، شارع سعد زغلول) لتحقيق الانضباط بشوارع وميادين الحى.

وتواصل الأجهزة التنفيذية برئاسة مدينة القنايات أعمال النظافة بتفريغ وإزالة المخلفات من جميع نقاط التجميع بالمدينة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة ، وعلى صعيد آخر قام العاملون بقسم الإنارة العامة بعمل صيانة لأعمدة الإنارة العامة والكشافات بشارع مصطفي كامل بالمدينة.

كما تواصل رئاسة مركز ومدينة ههيا أعمال قص وتهذيب الأشجار بمدخل المدينة من أجل إظهار مداخل المدن بالشكل الحضاري اللائق، كما تم رفع كافة المخلفات من جميع شوارع المدينة ونقلها إلى المقلب العمومى بالخطارة ورفع الإشغالات والإعلانات ورفع كفاءة الإنارة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدات المحلية (صفط زريق ، العصايد ، صافور ، قرموط صهبرة ، دبيج ، بهنيا ، جميزة بني عمرو ) بالإهتمام بأعمال النظافة العامة واعمال التجميل والدهانات والإنارة والإشغالات والمشروعات القومية داخل الوحدات المحلية والقرى التابعة لها لإزاله أي معوقات تحيل من استكمال الأعمال لدخولها الخدمه طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

واستكمالاً للجهود المبذولة من رئاسة مركز ومدينة كفر صقر والوحدات المحلية التابعه لها بتكثيف أعمال النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالى برفع تراكمات القمامة وتمهيد مداخل الطريق العام ورفع الاتربه والقمامة من جانبي الطريق ، كما تم زراعة عدد 40 شجرة مثمرة بجانبي الطريق لخلق بيئة صحيه نظيفة.