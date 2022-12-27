استمرار تراجع أسعار الذهب.. والغرف التجارية: توافر المعروض من السلع.. فيديو

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم، فى النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع اليوم،إعلان البورصة المصرية، حول عقد جلسات تجريبية على نسخة جديدة من نظام التداول، يومى الأربعاء والخميس الموافقين 4، و5 يناير المقبل، وذلك من الساعة الثالثة وحتى الساعة الرابعة والنصف بقاعة التداول بمقر البورصة المصرية.

فى ذات السياق تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وخسر رأس المال السوقى 1.94 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 952.773 مليار جنيه.

وتشهد أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء تراجع جديد فى سعر الذهب حوالى 10 جنيهات ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا 1550 جنيها للجرام لأول مرة منذ مطلع ديسمبر الجارى، وذلك وسط تفاؤل اقتصادى كبير عقب الإعلان عن تسهيلات فى الإفراج عن السلع وتراجع كبير فى سعر الدولار فى السوق الموازى بجانب زيادة معروض الذهب فى الأسواق بسبب توقف المضاربة.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 1329 جنيها.

عيار 21 سجل 1550 جنيها.

وعيار 24 سجل 1771 جنيها

والجنيه الذهب 12400 جنيه.

كما استعرضت النشرة إعلان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أنه تم الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية على التزام كافة الغرف بالمحافظات على تحقيق وفرة فى المعروض من السلع والمنتجات وإتاحتها بأسعار تتناسب وقيمتها الحقيقية دون إضافة أى زيادات غير مبررة على المستهلك، خاصة فى ظل التيسيرات التى قدمتها الحكومة والبنك المركزى للإفراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة بقيمة تتعدى الـ5 مليارات دولار منذ مطلع شهر ديسمبر الجارى وحتى اليوم وهو الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات إنتاجية المصانع الغذائية ومن ثم زيادة المعروض من السلع لتلبية احتياجات المواطنين.

كما وقعت وزارتا التعاون الدولى، والنقل والمواصلات، مع السفارة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا"، الشريحة الثانية من التمويل الإنمائى الميسر لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بقيمة 41 مليار ين يابانى ما يعادل 301 مليون دولار، وذلك تعزيزًا لجهود الدولة التنموية فى تطوير وسائل النقل لتصبح أكثر استدامة، وتوفير وسائل نقل حديثة تستوعب الكثافة السكانية بالقاهرة الكبرى.

وجاء ذلك فى إطار جهود التعاون الإنمائى المستمر بين جمهورية مصر العربية واليابان، والعلاقات الوثيقة فى تنفيذ المشروعات التنموية لاسيما فى قطاع النقل المستدام.

ووقع من جانب الحكومة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، ومن الجانب اليابانى وقع أوكا هيروشى، سفير اليابان بمصر، وشينو ماساو، كبير ممثلى مكتب هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) فى مصر،

ومن المقرر أن يتم استخدام الشريحة الثانية فى دعم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بطول 19 كم وعدد 16 محطة، لربط منطقة وسط القاهرة بأهرامات الجيزة والمتحف المصرى الكبير.