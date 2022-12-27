اليوم السابع
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ولمدة أسبوعين

استقبال تحويلات العاملين بالخارج الراغبين فى التقديم على أراضٍ جديدة الأربعاء

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 08:00 ص
استقبال تحويلات العاملين بالخارج الراغبين فى التقديم على أراضٍ جديدة الأربعاء عاصم الجزار وزير الاسكان
كتب أحمد حسن

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أعلنت وزارة الإسكان أنه اعتباراً من يوم غد الأربعاء 28 ديسمبر الجارى، ولمدة أسبوعين، سيتم فتح الباب لاستقبال استكمال التحويلات لمن قاموا بالتحويل سابقا، وكذا تحويلات الحاجزين الجدد، وذلك للراغبين في التقدم في الطرح الجديد لقطع أراضي مميزة، بمشروع بيت الوطن لأراضي المصريين في الخارج، والتي سيتم إتاحتها اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر الجاري، من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع بعد تحديثه.

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إتاحة تلك الأراضي بهدف تلبية رغبات أكبر قدر من الحاجزين الذين قاموا بتحويل مقدمات الحجز خلال الفترة السابقة اعتباراً من تاريخ 30/5/2022 وذلك بإعطائهم الأولوية فى الحجز.

وكان الدكتور عاصم الجزار، قد أعلن عن طرح قطع أراض جديدة مميزة، بمشروع بيت الوطن لأراضي المصريين في الخارج، حيث سيتم اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر الجاري، إتاحة قطع الأراضي الجديدة بالموقع الإلكتروني للمشروع بعد تحديثه.

وأوضح وزير الإسكان، أن الأراضي الجديدة التي سيتم إتاحتها، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – دمياط الجديدة – العبور – العبور الجديدة – بدر – الشيخ زايد – المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – المنصورة الجديدة).


وزير الإسكان

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المصريين بالخارج



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