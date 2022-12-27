احذر من علامات الإصابة بسرطان البنكرياس المتقدم وانتشاره لأعضاء أخرى

كتبت فاطمة خليل

السرطان هو مرض مزمن يحدث عندما تنمو الخلايا في الجسم بشكل غير طبيعي، وسرطان البنكرياس هو السرطان الذي يبدأ في العضو الواقع خلف الجزء السفلي من المعدة المعروف أيضًا باسم البنكرياس، يحدث عندما تحدث تغيرات أو طفرات في الحمض النووي للخلايا في البنكرياس، مما يجبر الخلايا على النمو دون حسيب ولا رقيب لتشكيل ورم.

وفي حين أن السرطان في مراحله المبكرة يمكن الوقاية منه ، فإن السرطان المتقدم أو السرطان الذي ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم يحتاج إلى تدخل فوري وإشراف طبي، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا". أعراض عامة يجب ملاحظتها وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة ، فإن أكثر أعراض سرطان البنكرياس شيوعًا هو الشعور بالتعب والإعياء تشمل الأعراض الأخرى:

- الشعور بالمرض

- فقدان الوزن غير المبرر

- آلام البطن

- اصفرار العين والجلد (اليرقان)

- تراكم السوائل في البطن - الاستسقاء

مخاطر الإصابة بسرطان البنكرياس المتقدم

سرطان البنكرياس المتقدم هو السرطان الذي انتشر من حيث بدأ ، أو عاد بعد فترة من العلاج (تكرار).

يعتقد الخبراء أن سرطان البنكرياس نادر وغالبًا ما لا تظهر عليه أعراض، وبالتالي ، عندما يتم تشخيصه لأول مرة ، يمكن أن يكون متقدمًا جدًا.

في بعض الأحيان تظهر الأعراض في مرحلة لاحقة فقط والمكان الأكثر شيوعًا لانتشار سرطان البنكرياس هو الكبد. يمكن أن ينتشر أيضًا إلى الرئتين أو داخل البطن أو إلى الغدد الليمفاوية القريبة.

نادرًا ما ينتشر إلى العظام. لذلك ، اعتمادًا على مكان انتشار السرطان نتعرف على الأعراض.

ماذا يحدث عندما ينتشر السرطان إلى الكبد أو داخل البطن

يمكن أن يسبب السرطان المتقدم ، المعروف أيضًا باسم سرطان الورم الخبيث ، أعراضًا اعتمادًا على موقع انتشار السرطان وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة ، إذا انتشر السرطان إلى الكبد ، فسوف يتسبب في أعراض مثل:

- عدم الراحة أو الألم في الجانب الأيمن من بطنك (البطن)

- الشعور بالمرض

- ضعف الشهية وفقدان الوزن

- انتفاخ في البطن (يسمى الاستسقاء)

- اليرقان أو اصفرار الجلد وبياض العين

ماذا يحدث عندما ينتشر إلى الرئتين

إذا انتشر السرطان إلى الرئتين ، فقد تشمل الأعراض ما يلي:

- سعال مستمر لا يزول - يزداد سوءًا في كثير من الأحيان في الليل

- ضيق التنفس

- التهابات الصدر المستمرة

- سعال الدم

- تراكم السوائل بين جدار الصدر والرئة

ماذا يحدث عندما ينتشر السرطان إلى العظام

من النادر جدًا أن ينتشر السرطان إلى العظام ومع ذلك ، إذا تقدم بالفعل وأثر على العظام ، فقد يؤدي ذلك إلى الأعراض التالية:

- آلام الظهر التي تزداد سوءاً بالرغم من الراحة

- ضعف العظام ، ومن المحتمل أن تنكسر بسهولة

- ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم - فرط كالسيوم الدم ، الذي يمكن أن يسبب الجفاف والارتباك والمرض وآلام البطن والإمساك

- انخفاض مستويات خلايا الدم ، مما يؤدي إلى فقر الدم وزيادة خطر الإصابة بالعدوى والكدمات والنزيف

تعرف على مخاطر الإصابة بسرطان البنكرياس

ليس من الواضح ما الذي يسبب سرطان البنكرياس. ومع ذلك ، هناك بعض عوامل الخطر تشمل:

- التدخين

- السكري

- تاريخ من التهاب البنكرياس

- تاريخ عائلي من المتلازمات الجينية التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان