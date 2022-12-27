اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 02:29 م
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إصابة 4 أشخاص فى انقلاب موتوسيكل فى مدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 02:00 م
إصابة 4 أشخاص فى انقلاب موتوسيكل فى مدينة 6 أكتوبر اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 4 أشخاص في  حادث إنقلاب موتوسيكل بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر وتم نقل المصابين الى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من طؤاري الصحة مفاداه وقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إنقلاب دراجة نارية موتوسيكل بالطريق المشار إليه نتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 

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