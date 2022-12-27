إصابة 4 أشخاص فى انقلاب موتوسيكل فى مدينة 6 أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 4 أشخاص في حادث إنقلاب موتوسيكل بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر وتم نقل المصابين الى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من طؤاري الصحة مفاداه وقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إنقلاب دراجة نارية موتوسيكل بالطريق المشار إليه نتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.