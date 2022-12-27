إصابة 3 مواطنين فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 3 مواطنين، في حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين، بطريق قرية السريرة بمركز اطسا، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي اطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان شهد طريق قرية السريرة، بمركز اطسا، وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، دخلت إحداهما في الأخري وهي علي سرعة عالية، وأسفر الحادث عن وقوع مصابين.

على الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف، الي مكان الحادث، وتبين وجود 3 مصابين، وتم نقل المصابين الي قسم الاستقبال والطوارئ، بمستشفي اطسا المركزي، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتشخيص الإصابات، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان شهد طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل جرزا، بحوالي 3 كيلو باتجاه القاهرة، وقوع حادث انقلاب سيارة، وعلي الفور، انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 8 مواطنين في الحادث.

تم نقل المصابين، إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي الفيوم العام، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتشخيص الإصابات، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان أصيب 9 مواطنين، في مشاجرة، نشبت بين عائلتين، بقرية كفور النيل، بمحافظة الفيوم، من بينهم مصاب بطلق ناري خرطوش، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 9 مواطنين، منهم مواطن مصاب بطلق ناري خرطوش، وباقي الإصابات متوسطة وناتجة عن الضرب بآلات حادة، وتم نقل المصابين الي قسم الاستقبال والطوارئ، بمستشفي الفيوم العام، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتشخيص الإصابات، وعمل الاسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.