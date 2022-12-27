إصابة عامل على يد آخر فى مشاجرة بسبب المزاح أثناء حضورهما حفل زفاف ببنها

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت منطقة عزبة السوق دائرة قسم شرطة أول بنها بمحافظة القليوبية، إصابة عامل بجرح طعني بالصدر، خلال مشاجرة حدثت بينه وبين آخر، خلال حضورهما حفل زفاف، بسبب المزاح، تطور لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بسلاح أبيض "مطواة" وأحدث إصابته وفر هاربا.

جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.



تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، يفيد استقبال عامل، مصاب بجرح طعني بالصدر ادعاء مشاجرة خلال حفل زفاف بمنطقة عزبة السوق دائرة القسم.



على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "م ر م"، 18 سنة، عامل، مقيم منطقة عزبة السوق دائرة القسم، بجرح طعني بالصدر، وذلك اثناء حضوره حفل زفاف بالمنطقة، حدثت مشادة كلامية بينه وبين "م خ إ"، عامل، بسبب المزاح فيما بينهم، تطورت لمشاجرة، تعدى على إثرها الأخير عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وأحدث إصابته وفر هاربا.



جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

