وذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية - حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، "غادرت موانئ أوديسا تسع سفن محملة بـ390 ألف طن من المنتجات الزراعية لإأفريقيا وآسيا وأوروبا خلال اليومين الماضيين".

وأضافت أن السفينتين "ستار الاندا" و "إس إس آى بريفليج" تحملان 68 ألفا طن من القمح لمصر وإندونيسيا، بالإضافة إلى سفينة "يورو تشامبين"المحملة بـ45 ألف طن من الزيت النباتى والمتجهة إلى الهند، وأنه يتم الآن تحميل 22 سفينة بأكثر من 860 ألف طن من المنتجات الزراعية في موانئ منطقة أوديسا.

وبحسب وزارة البنية التحتية الأوكرانية، تنتظر 95 سفينة في إجراءات التفتيش في مضيق البوسفور.

جدير بالذكر أن 594 سفينة غادرت موانئ منطقة أوديسا منذ الأول من أغسطس الماضي ، وصدرت أوكرانيا 15.5 مليون طن من المنتجات الزراعية إلى آسيا وإفريقيا وأوروبا.