أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 فى مصر

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء عقب تراجع بحوالي15 جنيها للجرام لتسجل الأسعار مستويات دون 1560 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ، لأول مرة منذ مطلع ديسمبر الجاري، وذلك وسط تفاؤل اقتصادي كبير عقب الإعلان عن تسهيلات في الافراج عن السلع وتراجع كبير في سعر الدولار في السوق الموازي بجانب زيادة معروض الذهب في الأسواق بسبب توقف المضاربة.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1337 جنيها.

عيار 21 سجل 1560 جنيها.

وعيار 24 سجل 1783 جنيها .

والجنيه الذهب 12480 جنيها.

وتراجعت أسعار الذهب بقيمة 15 جنيها قبل لحظات وذلك مع زيادة كبيرة في معروض الذهب بالأسواق وانخفاض الطلب بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة برفع أسعار الفائدة 3% .