أجواء مبهجة بمطار القاهرة الدولى استعدادا للعام الجديد.. فيديو

إبراهيم حسان

احتفل مطار القاهرة الدولي مع المسافرين، بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، وتزينت صالات الركاب وكافة المباني بمجسمات لشجرة الكريسماس وبابا نويل لتكون في مقدمة مستقبلي ومودعي المسافرين.

يأتى ذلك فى ضوء استعداد سلطات مطار القاهرة الدولي لاستقبال العام الجديد واحتفالات رأس السنة الميلادية، وأعياد الكريسماس، بالتزامن مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين بالمطارات، خاصة وأن الحركة السياحية الوافدة لمصر تشهد انتعاشة كبيرة خلال تلك الفترة، تزامنًا مع بداية الموسم الشتوي الجديد وأعياد الميلاد.

وزينت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، كافة صالات مطار القاهرة الدولي المختلفة بأشجار الكريسماس وبابا نويل، وتعليق الزينات والشاشات المضيئة بالاحتفالات، بالإضافة إلي بث الإذاعات الداخلية لمقطوعة عيد الميلاد الشهيرة، خلال إنهاء إجراءات الوصول حرصاً على إضفاء روح الأعياد وجو من البهجة والسرور للركاب والعاملين، وكل مرتادى المطار وإتاحة الفرصة لالتقاط الصور التذكارية لإستقبال عام جديد ملئ بالأمن والخير والرخاء.

وقالت مصادر مطلعة بالطيران المدني، إن هناك توجيهات بضرورة تجهيز وتسخير الإمكانيات اللازمة لتقديم وتسهيل إجراءات سفر ووصول الوفود السياحية والوافدة إلى البلاد خلال تلك الفترة، والتى تشهد كثافة ركابية وجوية هائلة نظرًا لحرص المسافرين لقضاء تلك المناسبات في المدن السياحية والأثرية المصرية، حيث تم التنبيه على العاملين بقطاع العلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران بضرورة الالتزام بأماكن ومواقع العمل وحسن استقبال المسافرين، واستعداد فرق العلاقات العامة بالمطار من أجل مشاركة المسافرين والزوار هذه الاحتفالات وتقديم الدعم اللازم.

وكثفت المطارات المصرية خلال الفترة الراهنة حملات التعقيم والتطهير، تنفيذاً للخطة الوقائية الإحترازية التي وضعتها وزارة الطيران المدنى بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لضمان سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالقطاع، خاصة أن المطارات المصرية تشهد كثافة تشغيل عالية للرحلات الجوية، حيث تتم عمليات تعقيم وتطهير مكثفة للمطارات المصرية بشكل يومي ومنتظم ، وتشمل عمليات التطهير والتعقيم جميع مبانى واستراحات الركاب فى صالات السفر والوصول و الكاونترات، وجميع الأماكن التي تواجد الراكب بها فى المطار ومكاتب العاملين وذلك حفاظا على سلامة الركاب والعاملين.

ويشهد مبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة حركة ‏تطوير موسعة داخل منظومة العمل لتحسين جودة مستوى الخدمات المقدمة للركاب المسافرين أو القادمين، حيث تم تنفيذ ‏خطة تطوير كاملة بالمبنى شملت إحلال وتجديد جميع شاشات عرض الرحلات بجميع صالات السفر والوصول بمبنى ‏الركاب رقم 1، وتوفير شاشات 75 بوصة لعرض بيانات الرحلات أمام مداخل صالات الوصول الدولى والسفر الدولى ‏والداخلى وأعلى مكاتب إستعلامات الترانزيت وذلك للتيسير على الركاب ‏والجمهور لمعرفة مواعيد الإقلاع والوصول‎.