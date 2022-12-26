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7 خطوات تساعدك في الاستعلام عن مخالفات سيارتك.. اعرفها

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 10:12 ص
7 خطوات تساعدك في الاستعلام عن مخالفات سيارتك.. اعرفها بوابة مصر الرقمية- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أتيحت لجميع قائدى السيارات طرق جديدة إلكترونية للاستعلام عن مخالفات المرور من خلال موقع مرور مصر، لتسهيل استخراج شهادة المخالفات أونلاين بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، بهدف الحد من التكدس وتقليل التجمعات.
 
 
ويتم الاستعلام عن المخالفات بمجموعة من الإجراءات، وهى:
 
1- الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت.
 
2- اختيار خدمات المرور.
 
3- الضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.
 
4- كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.
 
5- اضغط على عرض المخالفات المرورية.
 
6- سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات.
 
7- فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومى لمالك السيارة.
 
يأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة المصرية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمى للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على الموظفين.
 
 
 

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