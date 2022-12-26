69 مليون جنيه واردات زينة أعياد الميلاد فى 9 أشهر خلال عام 2022

كتب: مدحت عادل

مع اقتراب موعد احتفالات رأس السنة الميلادية، تتجه أنظار المواطنين إلى مظاهر الاحتفال بأعياد الميلاد أهمية كبيرة، وخاصة أشجار عيد الميلاد والزينة، وفى هذا الإطار تظهر كافة مظاهر الاحتفالات التي يتم استيراد بعضها من الخارج.

نحو 69 مليون جنيه القيمة الإجمالية لواردات مصر من بعض مظاهر الزينة المستعملة في أعياد الميلاد، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، في الفترة في من يناير وحتى سبتمبر الماضي، موزعة بين الصين كأحد أكبر الموردين لأصناف الاحتفالات بأعياد الميلاد المختلفة.

وتظهر بيانات جهاز الإحصاء تراجع قيمة واردات زينة أعياد الميلاد لعام 2022، مقابل نفس الفترة من العام الماضي 2021، والتي سجلت نحو 75 مليون جنيه.

وتوزعت واردات زينة أعياد الميلاد بين أصناف احتفالات عيد الميلاد وبلغت قيمتها 12 مليون و303 ألف جنيه، وكانت أكبر دولة موردة الصين بقيمة 12 مليون و291 ألف جنيه، بينما بلغت قيمة واردات حبل الإنارة المستعمل لأشجار عيد الميلاد نحو 5 ملايين و326 ألف جنيه، وكانت أكبر دولة موردة النمسا بقيمة 4 ملايين و514 ألف جنيه.

وتضمنت قائمة واردات زينة أعياد الميلاد حبال بلمبات كهربائية صغيرة المستعمل لشجرة عيد الميلاد بقيمة 36 مليون و359 ألف جنيه، وكانت الصين أكبر مورد بقيمة 35 مليون و724 ألف جنيه، إلى جانب أصناف احتفالات عيد الميلاد – لدائن- بقيمة بلغت 15 مليون و196 ألف جنيه، وكانت أكبر دولة موردة له الصين بـ15 مليون و77 ألف جنيه.