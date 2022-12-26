6 فوائد مدهشة لتنظيف البشرة بالفحم.. أبرزها إزالة العلامات وحب الشباب

كتبت ميرفت رشاد

على الرغم من كونه أكبر عضو في جسمك، يتجاهل العديد من الأفراد العناية ببشرتهم، يتعرض الجلد باستمرار للشمس وللسموم الخارجية، قد يكون من الصعب إصلاح الضرر الذي تم بالفعل، نظام العناية بالبشرة الصحي أمر بالغ الأهمية بسبب هذا، يجب أن يتضمن كل روتين للعناية بالبشرة هذين الإجراءين الأساسيين يجب ترطيبها وتنظيفها، ابحث عن منظف يساعد على إزالة الزيوت والأوساخ والمكياج والشوائب الأخرى بينما يكون لطيفًا مع بشرتك، ظهر الفحم كأحد أبرز مكونات العناية بالبشرة، العنصر القوي أي الفحم النشط هو نعمة لبشرتك، سيتم تنظيف مسامك تمامًا وإزالة السموم من بشرتك، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

ما هو الفحم؟ نظرًا لقدرته على الامتصاص ، يُستخدم الفحم المنشط الآن على نطاق واسع في منتجات العناية بالبشرة، هذا المسحوق ذو اللون الأسود القاتم لديه القدرة على الالتصاق بالمواد الميكروسكوبية المزعجة التي تدخل مسامنا وتؤدي إلى تراكم الأوساخ والمواد الكيميائية.

إنه مكون غير ضار يمكن استخدامه على الجلد لأنه مصنوع من مواد طبيعية بما في ذلك قشور جوز الهند والألياف النباتية والخشب والفحم، تستخدمه بعض الوكالات الطبية لمساعدة المرضى في المستشفى في إزالة السموم لأنها آمنة للغاية.



بعض الطرق التي يفيد بها الفحم بشرتنا.

1. ينظف بعمق

بينما يعد فرك وجهك أمرًا ضروريًا لضمان إزالة جميع الملوثات، قد ينجم حب الشباب عن هذه الملوثات المسدودة في مسامك، من الضروري استخدام منظف ينظف بشرتك تمامًا. لمواجهة هذا ، فإن غسول الوجه الذي يحتوي على الفحم المنشط هو منتج رائع لإضافته إلى نظام العناية بالبشرة الخاص بك. ينظف غسول الوجه بالفحم بشرتك تمامًا من خلال اختراق المسام،زيل أي حطام وقذارة وخشونة عالقة في بشرتك ، ستشعرين أن بشرتك نظيفة ومنتعشة.

2. يعمل كمقشر

يساعد الفحم النشط في غسل أكثر شمولاً عند تقشير الوجه، قد يزيل مقشر الفحم النشط اللطيف أعمق الأوساخ من المسام بينما تمتص الجزيئات الدقيقة التي تتركها معظم مقشرات التقشير الأخرى ، بدلاً من تجريد الطبقة العليا من الجلد بمواد كيميائية قاسية أو قوام.

3. يزيل الزيت الزائد

إذا كانت بشرتك دهنية ، فإن منتجات الفحم للوجه ، وخاصة قناع الفحم ، هي المنقذ لبشرتك. حقيقة أن الفحم يساعد على تقليل إنتاج الزيت وإضفاء اللمعان على الجلد هو أحد المزايا الرئيسية للفحم. ستشعر بشرتك بأنها غير لامعة للغاية وخالية من الزيوت نتيجة ذلك ، فإن استخدام أقنعة الفحم الطينية في روتينك المعتاد للعناية بالبشرة قد يكون لمسة تجفيف للغاية.

4. يجعل البشرة أكثر وضوحا

عادة ما تظهر الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء على البشرة الدهنية، مسامك هي موطن للأوساخ ، والتي تستقر هناك، تمتص حبيبات الفحم الأوساخ والزيوت الموجودة على السطح وتشق طريقها إلى مسامك للقيام بنفس المهمة، هذا ينقي بشرتك بعمق يمكن تنظيف أعمق طبقات بشرتك بالفحم للتخلص من الزيوت والملوثات.

5. يزيل العلامات

السموم في الجسم ، بالإضافة إلى زيادة إفراز الدهن والميلانين ، هي الأسباب الرئيسية للبقع والعيوب. تمتص حبيبات الفحم كل هذه المواد الكيميائية غير المرغوبة لأنها تمر عبر طبقات بشرتك ، وتعيد إحيائها على الرغم من أنه لا يمكن أن يجعل علامات حب الشباب ، وما إلى ذلك تختفي تمامًا ، إلا أنه يمكن أن يقلل الأوساخ والمواد الأخرى التي قد تجعل بشرتك تبدو غير واضحة.

6. يهدئ البشرة المعرضة لحب الشباب

حتى بعض علاجات الوجه المهدئة لحب الشباب مصنوعة بالفحم المنشط. يُصاب كل شخص أحيانًا بحب الشباب ، ولكن من المعروف أن أنواعًا معينة من البشرة أكثر عرضة للإصابة بحب الشباب المزمن من غيرها. قد يبدو البحث عن علاج أو عزاء عمل روتيني. غالبًا ما يحدث التهاب المسام المعروف باسم حب الشباب بسبب تراكم البكتيريا أو خلايا الجلد الميتة ،حافظ على وجهك نظيفًا وخاليًا من البكتيريا الزائدة التي قد تؤدي إلى انتشار حب الشباب.